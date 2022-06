Session Skate Sim: ruote roventi su PC e console con l'annuncio della data d'uscita

Dopo essersi premurata di annunciare GreedFall 2 The Dying World, Nacon offre a Crea-tive Studio l'opportunità di svelare la data di lancio della versione 1.0 di Session Skate Sim, l'esperienza free roaming di skateboard per PC e console PlayStation e Xbox.

La nuova versione sancirà quindi la conclusione dell'attuale fase Early Access di Session e porterà in dote tante novità ludiche e contenutistiche, da sommarsi alle migliorie e agli aggiornamenti apportati dagli sviluppatori seguendo le indicazioni e i feedback dei giocatori in questi mesi.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Session è un'esperienza che invita gli utenti a immergersi appieno nello stile di vita dello skateboarding degli anni '90, dove ogni marciapiede e scalinata offrira un'opportunità unica per maturare il proprio stile. Il titolo vanta un motore fisico evoluto che si appoggia al sistema True Stance Stick elaborato dal team di Crea-tive per dare ai giocatori il pieno controllo del proprio alter-ego e dei suoi movimenti tramite la doppia levetta analogica.

Ciascuna sfida proposta dal gioco offre delle opportunità per padroneggiare la tavola ed eseguire trick, dai più elementari ai più complessi. Non manca nemmeno uno strumento di editing che consente di immortalare in video i momenti più rappresentativi delle gare disputate o delle attività libere appena svolte.

Il lancio di Session Skate Sim è previsto per il 22 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.