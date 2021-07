Session: i trick spettacolari di Daewon Song nel trailer del simulatore di skateboarding

In occasione del Nacon Connect 2021 gli sviluppatori di Crea-ture Studios hanno mostrato un nuovo spettacolare trailer di Session con un protagonista d'eccezione e che introduce il prossimo update per il simulatore di skateboarding.

Nato grazie ad una campagna Kickstarter di successo e uscito in early access su PC (via Steam), Session ha fatto recentemente il suo esordio sulle console di casa Microsoft grazie al programma Xbox Game Preview. Per presentare il prossimo aggiornamento gli sviluppatori hanno potuto contare sulla partecipazione di Daewon Song, professionista premiato come skater dell'anno nel 2006 da Thrasher Magazine e inserito nella Skateboarding Hall of Fame nel 2017. Nel nuovo spettacolare trailer l'alter ego digitale dello skater mostra alcuni dei suoi migliori trick all'interno del gioco, ormai diventato un punto di riferimento per gli appassionati della tavola a rotelle.

L'obbiettivo principale di Session è quello di far sperimentare, anche se virtualmente, la realtà dello skateboarding e della cultura che gira intorno a questo sport nato sulle strade. Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che Session è attualmente disponibile in early access su PC e su Xbox One e dovrebbe arrivare in futuro anche su PS4 e sulle console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X/S.