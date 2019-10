Session: la versione Xbox One del simulatore di skateboarding è stata rimandata

Session, il simulatore di skateboarding di Crea-ture Studios, arriverà in ritardo su Xbox One. Lo hanno annunciato oggi gli sviluppatori, ad un mese dal lancio in early access su Steam. Il titolo, che doveva essere pubblicato ad ottobre tramite Xbox Game Preview, verrà rimandato alla fine dell'anno.

"Sfortunatamente, a questo punto, abbiamo bisogno di più tempo per portare Session su Xbox One" si legge nel post di Crea-tive Studios. "Dobbiamo rimandare la versione Xbox One a fine novembre/inizio dicembre. Sappiamo che questo non è bello e capiamo perfettamente che state aspettando di giocare su console ormai da tempo. Sappiamo che non è una grande notizia da ascoltare e non è nemmeno divertente annunciarlo per un piccolo studio come il nostro. Non è facile prendere decisioni che possono avere un impatto su più livelli." Session promette di immergere i giocatori nella realtà di New York riprodotta in scala 1:1 con particolare attenzione alla zona di Manhattan. Il gioco è dotato di un editor che permette di creare video personalizzati con cui immortalare i trick più stupefacenti.

Vi ricordiamo che Session è disponibile in accesso anticipato su Steam e uscirà entro la fine dell'anno anche su Xbox One.