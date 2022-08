Fa sesso su Twitch e viene bannata per 7 giorni: punizione troppo lieve secondo gli utenti

Twitch, dunque, è nuovamente stata accusata di fare favoritismi applicando due pesi e due misure . Lo ha affermato, ad esempio, Jidion6, bannato in maniera permanente per dei raid d'odio nei confronti di Pokimane (con la quale ha poi fatto pace). In un video su YouTube afferma che la punizione per una persona che fa sesso in diretta dovrebbe essere molto più severa e ha lanciato l'hashtag #TwitchRespond. In rete hanno quindi cominciato a levarsi molte altre voci indispettite per il controverso metro di giudizio, come potete vedere in calce a questa notizia.

Per questo motivo, la streamer kimmika_ è stata giustamente punita quando è stata beccata a fare sesso in diretta sul suo canale . La sua peculiare posizione alla scrivania, la testa di un uomo che di tanto in tanto s'intravedeva nell'inquadratura e la finestra sullo sfondo che rifletteva tutto ciò che accadeva a sfavore di telecamera lasciavano ben poco spazio all'immaginazione. La sospensione è sacrosanta, il problema è che ammonta a soli 7 giorni , un lasso temporale ritenuto non commisurato alla gravità dell'infrazione.

Twitch è una piattaforma nata per trasmettere sessioni di gameplay in diretta, ma nel tempo si è adeguata alle preferenze della comunità cominciando ad ospitare sui suoi schermi anche contenuti d'altro tipo, a partire dalla sezione Just Chatting. Ciò ha dato vita pure a fenomeni controversi, come le dirette sexy ASMR, la categoria "Piscine, idromassaggi e spiagge" e molti altri, tuttavia i contenuti sessuali espliciti non sono mai stati ammessi e mai lo saranno.

LLLLL TWITCH how you gonna let a girl get banged and only give her 7 day ban and give Jidion a permanent ban because beef with poki but was settled after and they became friends.#twitchrespond pic.twitter.com/n1L3Obgdvt — TED (@MR_HUGS2) August 26, 2022

#twitchrespond How was I, a family friendly streamer with 0 punishment history permanently banned when someone who literally had SEX ON STREAM gets banned for seven days? This isn't right https://t.co/aFiI6r2Axa — eli 🌊 (@inteledits) August 26, 2022

Normally I don’t do hashtags because I much rather silently respond with severing my support but the inconsistencies are so blatant that twitch owes its creators some type of explanation #twitchrespond — LegendOfWinning (@LegendOfWinning) August 26, 2022