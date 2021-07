Quali sono i set LEGO da collezione più rari e costosi?

All’interno dell’enorme quantità di set LEGO prodotti e distribuiti nel corso degli anni da parte della compagnia danese è possibile distinguere una piccola parte di set che, per prezzo, rarità o altre caratteristiche particolari vengono considerati come set da collezione e diventano quindi oggetto di aste tra i collezionisti.

Per identificare i migliori set che appartengono a questa categoria è possibile valutarli basandosi su caratteristiche e qualità come lo stato di conservazione del set stesso e della sua confezione, la distanza temporale trascorsa dalla prima pubblicazione del set in questione, il fatto che sia terminata la sua produzione oppure no e la sua rarità, ovvero l’eventuale esistenza di set prodotti in tiratura limitata e quindi disponibili solamente in un ridottissimo numero di esemplari - caratteristica quest’ultima che è spesso il motivo principale dell’aumento di prezzo di un set. Vediamo quindi quali sono i set LEGO da collezione più costosi e rari di sempre.

LEGO Star Wars Ultimate Collector's Millennium Falcon

Il set del Millennium Falcon di Star Wars è stato distribuito per la prima nel corso del 2008 in una confezione contenente più di 5.000 pezzi, che ne fanno uno dei più grandi di sempre. Al giorno d'oggi questo set, se venduto con tanto di confezione originale, vale circa 3.000 euro, una cifra 10 volte più grande rispetto al prezzo della prima edizione al momento dell'uscita e quasi 4 volte maggiore rispetto al prezzo della riedizione, attualmente in vendita nei negozi e sul sito ufficiale alla cifra di 800 euro.

LEGO Cafè Corner

Distribuito per la prima volta nel 2007, l'edizione originale di questo set LEGO possiede attualmente un valore superiore ai 2.000 euro, una cifra superiore di ben 20 volte rispetto a quella necessaria per acquistare questo set al momento della sua prima pubblicazione.

LEGO Taj Mahal

La prima pubblicazione del set LEGO Taj Mahal risale al 2008, periodo durante il quale il prezzo di questo enorme set, composto da ben 5.922 pezzi, ammontava a circa 200 euro. Attualmente invece il prezzo di un Taj Mahal LEGO prima edizione originale è compreso tra i 2.000 e i 2.500 euro, una cifra quindi ben 10 volte superiore a quella di 13 anni fa.

LEGO Star Wars Death Star II

Altro set LEGO la cui prima edizione risale ai primi anni del nuovo secolo, e in particolare al 2005, il set LEGO Death Star II presenta un aumento del prezzo di vendita leggermente inferiore rispetto ai set visti in precedenza ma comunque decisamente ingente, in quanto si parla di una cifra iniziale di circa 250 euro rispetto ad un prezzo attuale di circa 2.000 euro.

LEGO Star Wars Imperial Star Destroyer

L’ultimo set trattato e citato all’interno di questi paragrafi è l’Imperial Star Destroyer nella sua prima edizione, pubblicata nel lontano 2002 al prezzo di circa 250 euro. Al giorno d’oggi, invece, acquistare una prima edizione originale e in ottime condizioni di questo set richiede una spesa complessiva che può essere compresa tra i 1.500 e i 2.000 euro.