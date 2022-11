Quali set LEGO usciranno di produzione alla fine del 2022?

Abbiamo già visto perché LEGO ritira i prodotti dal mercato, non tutti i set restano disponibili per sempre e molte scatole LEGO vengono ritirate dopo qualche mese in commercio, fattore che ovviamente contribuisce a rendere più rari alcuni set. Quali sono i set LEGO fuori produzione alla fine del 2022, ecco l'elenco.

Tra i set LEGO in uscita da catalogo a fine 2022 troviamo ad esempio il Castello Disney, La casa degli elfi, Imperial Star Destroyer di Star Wars, Harry Potter ed Hermione Granger, il Batwing 1989 e la Fiat 500.

LEGO fuori produzione 2022

Castello Disney

Camper van Volkswagen T2

La casa degli elfi

Queer Eye Loft dei Fab Five

Acquario

Imperial Star Destroyer

Ford F-150 Raptor

Harry Potter ed Hermione Granger

1989 Batwing​

Fiat 500

Il veliero volante di Bowser Pack di espansione

Tradizioni del capodanno luna

Seinfeld

L’addestramento del Minion Pilota

Leone selvatico

Arena dello Stunt Show

Allarme su Tatooine

Casa delle vacanze sulla spiaggia

L’ascesa di Domo LEGO Marvel

L' imboscata del Deviant! LEGO Marvel

Harry Potter Hogwarts Crests

Armatura Mech Wolverine

Fuga dai Dieci Anelli

Gli Eternals all’ombra di Arishem LEGO Marvel

Caccia ai fantasmi di Luigi’s Mansion Pack di Espansione

I Minions nel laboratorio di Gru

Stunt Bike da impennata

Stunt Bike della gallina

Il Trading Post

Spiaggia del Ricciospino gigante Pack di Espansione

Addestramento ninja di Spinjitzu con Lloyd

Pack espansione Pinne di Stordino

Competizione acrobatica

Anche la linea LEGO Mindstorm verrà ritirata a fine 2022, finisce così l'era dei robot programmabili targati LEGO ma la casa danese assicura di avere altre idee in serbo per il prossimo futuro per quanto riguarda l'integrazione con l'elettronica e l'informatica. A proposito, sapete qual è il LEGO più costoso di sempre?