Il set LEGO Vespa 125 è in super offerta su Amazon, ottima idea come regalo di Natale

Per celebrare il 75esimo anniversario della Vespa, i designer LEGO hanno collaborato a stretto contatto con il brand per ricreare un nuovo set ispirato alla classica Vespa Piaggio degli anni ‘60 azzurro pastello. Questo modello presenta un colore LEGO molto raro che rende il set ancora più interessante ed esclusivo.

L'esclusivo set LEGO è acquistabile su Amazon al prezzo scontato di 79,90 euro, con 20 euro di sconto dal prezzo ufficiale riportato nel LEGO Store (99,99 euro), venduto e spedito da Amazon con una garanzia totale per ogni problema, anche per danneggiamenti dovuti al trasporto.

Questo modello di Vespa ricostruito con i mattoncini LEGO è ricchissimo di particolari come la Vespa originale, come per esempio una ruota anteriore montata su un lato, un doppio sedile, una copertura rimovibile che ricopre un motore in mattoncini, un cavalletto ed uno sterzo funzionanti. Il modello è inoltre rifinito con il logo Vespa, una classica targa italiana degli anni '60, una ruota di scorta, un casco ed un cesto di accessori sul retro che contiene un bouquet di fiori.

Questo modello da esposizione collezionabile misura 22 cm di altezza, 35 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza e si compone di ben 1106 pezzi.

