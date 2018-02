Sette Giorni: il rotocalco videoludico di Everyeye.it in diretta stasera alle 20:00

Andrà in onda questa sera alle 20:00 il nuovo appuntamento con, il rotocalco videoludico di Everyeye.it con il commento delle notizie più calde della settimana, commentate in diretta da Francesco Fossetti e Alessandro Bruni.

Se siete spaventati dall'incredibile flusso di notizie che vi travolge quotidianamente, se il lavoro, lo studio e i vostri impegni vi impediscono di leggere costantemente le pagine di Everyeye, abbiamo ciò che fa al caso vostro: Sette Giorni, il rotocalco videoludico che vi aggiornerà sulle notizie più calde del momento.

Grazie al valido supporto di un team di scienziati – beh, più o meno – abbiamo trovato per voi il modo di liofilizzare in una forma iper-concentrata tutte le notizie più interessanti della settimana, e di trasmetterle per via video-osmotica direttamente alle vostre menti, senza tralasciare un po' di sano intrattenimento. Un prodigioso format di pura innovazione, che abbiamo battezzato "Sette giorni: il rotocalco videoludico".

La nuova puntata di Sette Giorni andrà in onda giovedì 8 febbraio sui nostri canali Twitch e YouTube a partire dalle 20:00, condotta da Francesco Fossetti e Alessandro Bruni. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre sarà inoltre necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.