Sette Giorni, il rotocalco videoludico di Everyeye.it: replica dell'edizione del 10 maggio

Si è da poco concluso il nostro appuntamento con Sette Giorni, il rotocalco videoludico di Everyeye.it in cui Francesco Fossetti e Alessandro Bruni commentano le notizie più calde della settimana, come la data del reveal di Battlefield V e il possibile leak di RAGE 2.

Se vi siete persi la puntata di giovedì 10 maggio non temete, trovate la replica integrale della trasmissione in apertura di notizia.

Grazie al valido supporto di un team di scienziati – beh, più o meno – abbiamo trovato per voi il modo di liofilizzare in una forma iper-concentrata tutte le notizie più interessanti della settimana, e di trasmetterle per via video-osmotica direttamente alle vostre menti, senza tralasciare un po' di sano intrattenimento. Un prodigioso format di pura innovazione, che abbiamo battezzato "Sette giorni: il rotocalco videoludico".

L'ultima puntata di Sette Giorni è andata in onda giovedì 10 maggio sui nostri canali Twitch e YouTube a partire dalle 20:00. Se non volete perdervi le prossime puntate, ricordatevi di seguire il nostro canale Twitch cliccando sull'icona a forma di cuore per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni. Ricordiamo che i membri Twitch Prime possono inoltre abbonarsi gratuitamente e ottenere così l'accesso a una serie di vantaggi esclusivi, come le emoticon personalizzate con i volti dei redattori, la possibilità di vincere giochi tramite givaway e l'accesso al gruppo Telegram ufficiale.