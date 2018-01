Sette giorni: il rotocalco videoludico, le novità della settimana in onda oggi alle 20:00

Il flusso impetuoso dellevi travolge con i suoi mille aggiornamenti? Lavoro, impegni, vita sociale, scie chimiche vi impediscono di intercettare tutte le novità più succose del mondo dell'intrattenimento digitale?

Grazie al valido supporto di un team di scienziati – beh, più o meno – abbiamo trovato per voi il modo di liofilizzare in una forma iper-concentrata tutte le notizie più interessanti della settimana, e di trasmetterle per via video-osmotica direttamente alle vostre menti. Un prodigioso format di pura innovazione, che abbiamo battezzato "Sette giorni: il rotocalco videoludico".

Introduzioni deliranti a parte (da leggersi rigorosamente con il tono e la ritmica dell’annunciatore dell’Istituto Luce), a partire da stasera alle 20:00, il palinsesto delle live di Everyeye.it si arricchirà con un nuovo appuntamento dedicato alle novità più interessanti del mondo videoludico.

In "Sette giorni: il rotocalco videoludico", parleremo delle notizie più calde della settimana appena trascorsa, commentandole in diretta e proponendovi il nostro punto di vista, senza tralasciare un po’ di sano intrattenimento. Se ancora non sapete se seguire o meno la diretta di stasera, sappiate che recenti studi hanno confermato che seguire una rotocalco videoludico durante i pasti può migliorare dell’87% il sapore delle pietanze.

Francesco Fossetti e Alessandro Bruni vi aspettano questa sera alle ore 20:00 su Twitch e YouTube e vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima della diretta, in questo modo non perderete neanche un secondo delle trasmissioni targate Everyeye Live.