Sette giorni: il rotocalco videoludico, la nuova puntata in onda stasera alle 20:00

Tornatargato Everyeye.it dedicato alle notizie più calde e interessanti degli ultimi sette giorni. Una settimana davvero ricchissima, grazie a tanti nuovi annunci di spessore che hanno fatto discutere animatamente la community.

Grazie al valido supporto di un team di scienziati – beh, più o meno – abbiamo trovato per voi il modo di liofilizzare in una forma iper-concentrata tutte le notizie più interessanti della settimana, e di trasmetterle per via video-osmotica direttamente alle vostre menti. Un prodigioso format di pura innovazione, che abbiamo battezzato "Sette giorni: il rotocalco videoludico".

In "Sette giorni: il rotocalco videoludico", parleremo delle notizie più calde della settimana appena trascorsa, commentandole in diretta e proponendovi il nostro punto di vista, senza tralasciare un po' di sano intrattenimento.

Il secondo appuntamento con il Video TG di Everyeye.it, condotto da Francesco Fossetti e Alessandro Bruni e previsto per giovedì 18 gennaio alle 20:00 su Twitch e YouTube. Vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima della diretta, in questo modo non perderete neanche un secondo delle trasmissioni targate Everyeye Live.