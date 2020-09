Settembre di sconti da Unieuro, offerte volantino Nintendo Switch e Ghost of Tsushima

Unieuro lancia il nuovo volantino Settembre di Sconti, con tantissimi prodotti in offerta anche per quanto riguarda la categoria videogiochi e console, promozione valida fino al 24 settembre.

Tra i tanti articoli in vendita a prezzo scontato segnaliamo Nintendo Switch (versione con Joy-Con grigi o blu/rosso neon) a 299.99 euro e sconti sui migliori giochi Nintendo venduti a 49.99 euro l'uno, tra questi troviamo New Super Mario Bros U Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons, Luigi's Mansion 3, Pokemon Spada e Scudo, Super Mario Party, Paper Mario The Origami King e Mario & Sonic alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Restando in casa Nintendo segnaliamo Super Smash Bros Ultimate e The Legend of Zelda Breath of the Wild a 59.99 euro l'uno, oltre a Nintendo Switch Lite (nei colori giallo, grigio, turchese) a 199,99 euro. Sul fronte PlayStation l'unica offerta in corso riguarda Ghost of Tsushima per PS4, ora proposto a 49.99 euro anzichè 74.99 euro, con un risparmio del 33% sul prezzo di listino.

