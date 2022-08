Anche a settembre Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro: Microsoft rinnova l'offerta migliore

Anche per settembre Microsoft mette a disposizione una delle sue offerte più gettonate dai giocatori: la possibilità di abbonarsi ad Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass a solo un euro per tutto il mese, accedendo in questo modo ad un vasto catalogo di titoli disponibili gratis per tutti gli iscritti al servizio.

Iscriversi è semplicissimo: basta accedere al sito ufficiale Xbox dedicato al Game Pass e cliccare sopra la voce in verde "Abbonati ora a 1 euro", così da poter poi scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze, che si tratti di giocare su PC o sulle console Xbox Series X/S e Xbox One. Una volta completata l'iscrizione potrete godervi il catalogo a un solo euro per settembre, mentre dai mesi successivi, se intendete rinnovarlo, Xbox Game Pass Ultimate costerà nuovamente 12,99 euro mentre il PC Game Pass 9,99 euro. Ricordiamo a tal proposito che il rinnovo dell'abbonamento è automatico al termine dei primi 30 giorni, dunque se non volete proseguire oltre interrompete l'iscrizione poco prima della scadenza: ecco come disattivare l'abbonamento a Xbox Game Pass.

Da tenere inoltre presente, come riportato nelle condizioni sul sito di Xbox, che "le offerte promozionali potrebbero essere destinate solo ai nuovi abbonati e/o non valide per tutti gli abbonati e sono disponibili solo per un periodo di tempo limitato": verificate pertanto se avete a tutti gli effetti la possibilità di potervi abbonare al servizio a 1 euro. Se interessati, potrebbe esservi molto utile sapere come abbonarvi a Xbox Game Pass senza carta di credito.

Una volta completata l'iscrizione, centinaia di giochi vi attendono in catalogo, pronti per essere scaricati sulla vostra piattaforma e giocati senza sosta. Dagli indie più popolari alle esclusive Xbox, c'è solo l'imbarazzo della scelta.