Settimana del Black Friday su Amazon: 5 giochi in offerta da non perdere

Continua la settimana del Black Friday su Amazon.it, in attesa degli sconti del Venerdì Nero (al via dalla mezzanotte del 27 novembre) vi segnaliamo cinque giochi in offerta da non perdere assolutamente, proposti ad un prezzo molto interessante.

Iniziamo con un gioco che vi segnaliamo ormai da qualche giorno, Marvel's Spider-Man Miles Morales per PlayStation 5, proposto a 55.77 euro, uno sconto esiguo rispetto al prezzo di listino ma certamente un piccolo passo per quanto riguarda gli sconti sui giochi per PS5.

Amazon Offerte

Da citare anche Gears 5 per Xbox One/Xbox Series X a 12.99 euro, Watch Dogs Legion a 44.99 euro e Fallout 76 Special Edition (esclusiva Amazon.it) a 7.99 euro, il prezzo più basso mai visto per il gioco Bethesda, senza dimenticare Mario Kart 8 Deluxe a poco meno di 50 euro.

