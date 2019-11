Settimana del Black Friday: Amazon.it lancia nuove offerte e sconti sui migliori giochi

La settimana del Black Friday inizia il 22 novembre ma a partire da oggi (lunedì 18 novembre) Amazon.it lancia uno speciale conto alla rovescia che ci guiderà verso le prime offerte del Venerdì Nero con una selezione di sconti su giochi e accessori.

Tra i prodotti in offerta per la categoria Videogiochi e Console troviamo, nel momento in cui scriviamo, mouse gaming, custodie per Switch e Switch Lite e sconti su una serie di titoli Ubisoft come Far Cry New Dawn, Assassin's Creed Odyssey e Trials Rising. Abbiamo selezionato dieci articoli in vendita a prezzi scontati, nuove offerte sono attese per i prossimi giorni.

Sconti Amazon 18 novembre 2019

Per essere sempre aggiornati vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata alle offerte del Black Friday 2019 dove troverete tutti gli sconti Amazon e delle grandi catene per il Black Friday e Cyber Monday.