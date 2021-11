Settimana del Black Friday Amazon: quando iniziano le offerte? Ecco la data, è vicinissima

Vi abbiamo già svelato le date del Black Friday di Amazon ma adesso entriamo nel vivo del Venerdì Nero con le prime offerte della settimana del Black Friday. Quando iniziano gli sconti della Black Friday Week? Ecco cosa c'è da sapere!

Le offerte della Black Friday Week di Amazon saranno online a partire dalla mezzanotte di venerdì 19 novembre, questo vuol dire che questa notte (tra giovedì e venerdì) il colosso dell'eCommerce di Jeff Bezos si aggiornerà con le nuove promozioni della settimana del Black Friday.



Ancora non sappiamo quali saranno i prodotti protagonisti delle offerte Amazon per la Black Friday Week ma come visto in questi giorni gli sconti coinvolgono numerose categorie come elettronica, videogiochi e console, piccoli e grandi elettrodomestici come aspirapolveri, friggitrici ad aria, frigoriferi e robot da cucina e ancora (ovviamente) smartphone e tablet, televisori Full HD, 4K e 8K, giochi e giocattoli (LEGO, Playmobil, giochi da tavolo e di carte), abbigliamento e scarpe, accessori, borse e zaini, arredamento casa, articoli per il giardinaggio e prodotti per la pulizia e l'igiene personale come spazzolini elettrici e rasoi.



