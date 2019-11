Questa settimana GTA Online offre ricompense triple in Guerriglia Motorizzata

Nulla fa battere il cuore all'impazzata come una bella situazione "uccidi o muori" vecchio stile. Ecco perché questa settimana abbiamo messo in evidenza alcune modalità Competizione.

Iniziamo da Guerriglia motorizzata, una lotta per la sopravvivenza post-apocalittica, che mette in palio ricompense triple per tutti i giocatori di GTA Online disposti a paracadutarsi in una zona di guerra armati solo di una pistola e della propria astuzia. Se eliminare il Bersaglio della squadra avversaria è il tuo forte, Caccia all'uomo fa ottenere GTA$ e RP doppi per un periodo limitato, così come Powerplay.

E se pensi che queste modalità siano troppo noiose e poco sofisticate per te e ti senti più avvezzo a crimini da colletto bianco, questa settimana puoi ottenere ricompense doppie in Lotta tra business, incarichi e sfide del boss e incarichi e sfide del CEO, mentre gli associati guadagneranno uno stipendio doppio per le loro fatiche.

Primo premio al Casinò e Resort Diamond

Se ti trovi al Casinò e Resort Diamond, fai un giro alla ruota fortunata per provare a vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento e altro ancora. Il primo premio di questa settimana è la Benefactor Krieger, un'auto tedesca con fin troppi cavalli sotto il cofano.

Sconti

Questa settimana Pegassi sta proponendo sconti speciali su una collezione che comprende quasi tutti i loro veicoli ad alte prestazioni più desiderati.

Sconti Pegassi:

Oppressor – 35% di sconto

Tezeract (supercar) – 35% di sconto

Zentorno (supercar) – 35% di sconto

Infernus (supercar) – 35% di sconto

Infernus Classic (sportiva classica) – 35% di sconto

Monroe (sportiva classica) – 35% di sconto

Osiris (supercar) – 35% di sconto

Reaper (supercar) – 35% di sconto

Tempesta (supercar) – 35% di sconto

Torero (sportiva classica) – 35% di sconto

Vacca (supercar) – 35% di sconto

Toros (SUV) – 35% di sconto

Bati 801 (moto, entrambe le versioni) – 35% di sconto

FCR1000 (moto, entrambe le versioni) – 35% di sconto

Proprietà e altro

Uffici – 40% di sconto

Ristrutturazioni uffici – 40% di sconto

Garage dell'ufficio e relative aggiunte e ristrutturazioni – 40% di sconto

Benefici per i membri Twitch Prime

I membri Twitch prime che hanno collegato i propri account di Twitch e del Social Club di Rockstar Games possono acquistare il bunker di Lago Zancudo e l'hangar di Fort Zancudo 3499 tramite il loro iFruit e ricevere un rimborso sulla proprietà base dopo l'acquisto, oltre a uno sconto extra del 10% sugli sconti a tema veicoli e proprietà elencati sopra, e uno sconto del 60% sul Terrorbyte.