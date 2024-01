Da questa settimana, Microsoft eliminerà le catture più vecchie dai server di Xbox

Come noto, Microsoft ha annunciato a settembre la decisione di cancellare alcuni contenuti dai server Xbox e nello specifico le catture dei giocatori più vecchie di 90 giorni, con l'obiettivo di alleggerire la piattaforma Xbox Network.

A partire dal 9 gennaio le catture più vecchie di tre mesi verranno rimosso in automatico dai server Microsoft, senza possibilità di appello e senza possibilità di recupero. Se siete interessati a mantenere questi contenuti dovete necessariamente caricare le catture su OneDrive o salvarle in locale sulla console, sull'unità interna, su un disco HDD, SSD esterno o ancora su una chiavetta USB.

La cancellazione inizierà da domani (9 gennaio 2024) e coinvolgerà come detto solamente screenshot e filmati più datati, ricordatevi in ogni caso che le vostre catture verranno conservate per un periodo massimo di tre mesi (90 giorni), tocca a voi dunque organizzarvi per non perdere i contenuti di vostro interesse.

Gennaio sembra un mese interessante per i possessori di Xbox, da tempo si rumoreggia di un Xbox Developer Direct in programma la prossima settimana, anche se al momento la casa di Redmond non ha ancora confermato nulla a riguardo. E nel 2024 potrebbero arrivare anche importanti cambiamenti al sistema di Obiettivi, dopo quasi 20 anni dal lancio avvenuto nel 2005.