Questa settimana su Twitch: Animal Crossing, Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima

Come ogni inizio settimana vi proponiamo il palinsesto del canale Twitch di Everyeye.it per i prossimi sette giorni, con trasmissioni dedicate a Call of Duty Warzone, SnowRunner, Animal Crossing New Horizons e tanto altro ancora...

Oltre ai consueti Q&A Deluxe segnaliamo tre appuntamenti della serie Most Wanted dedicati a Dying Light 2, Cyberpunk 2077 e Ghost of Tsushima, in queste occasione andremo a vedere e commentare trailer e video gameplay dei giochi in questione, riassumendo tutto quello che sappiamo fino ad oggi.

Lunedì 11 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 13:00 - Escape from Tarkov feat GiornoGaming

Ore 15:00 - Quattro chiacchiere con Todd e Mottura

Ore 17:00 - SnowRunner

Ore 21:30 - Valorant feat kikachan87

Martedì 12 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Alessandro Bruni

Ore 13:00 - Animal Crossing New Horizons

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Most Wanted: Dying Light 2

Ore 19:00 - Apex Legends feat il Green

Ore 21:00 - Valorant feat. Giorno Gaming

Mercoledì 13 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 13:00 - Call of Duty Warzone

Ore 14:30 - Intervista Marco Minoli: K-Project (Slitherine)

Ore 17:00 - Most Wanted: Cyberpunk 2077

Ore 21:00 - Sonorità Vichinghe: aspettando Assassin’s Creed Valhalla

Giovedì 14 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 13:00 - The Last of Us

Ore 15:00 - GTA Online

Ore 17:00 - Most Wanted Ghost of Tsushima

Ore 19:00 - Call of Duty Warzone feat Il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni: Il Rotocalco di Everyeye.it

Ore 21:00 - Escape From Tarkov feat Giorno Gaming

Venerdì 15 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Alessandro

Ore 13:00 - SnowRunner

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Chiacchiere e Q&A con Cydonia

Ore 21:00 - A tutto indie: Limbo feat Be_Frankie

Sabato 16 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 15:00 - Da Definire

Ore 17:00 - Granblue Fantasy Versus (DLC) feat SchiacciSempre

Ore 21:30 - Valorant feat kikachan87

Domenica 17 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Gabriele e Mottura

Ore 15:00 - Rocket League

Ore 17:00 - Star Citizen

Vi aspettiamo tutti i giorni in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, se non riuscite a seguirci live, vi ricordiamo che le trasmissioni più interessanti saranno disponibili anche sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Showpotranno essere fruiti anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.