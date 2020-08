Questa settimana su Twitch: Captain Tsubasa, Black Ops Cold War, Outriders

Inizia una nuova settimana e come di consueto è arrivato il momento di dare uno sguardo al palinsesto completo del canale Twitch di Everyeye.it, che nei prossimi sette giorni verrà animato da numerose trasmissioni dedicate ai giochi più caldi del momento.

Di seguito vi proponiamo il calendario dei prossimi sette giorni, soggetti a variazioni considerando come in questo periodo eventuali nuovi eventi e presentazioni vengano annunciate solitamente a poche ore dall'effettiva trasmissione. Nel caso, troverete il palinsesto aggiornato su Twitch e ovviamente su questa pagina.

Lunedì 24 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con il Fossa

Ore 15:00 - Rogue Legacy 2

Ore 17:00 - Fall Guys

Ore 21.30 - Hyper Scape feat Kikachan

Martedì 25 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:30 - Outriders Broadcast

Ore 19:00 - UFC4 feat Il Green

Ore 21:00 - Remnant From the Ashes DLC feat GiornoGaming

Mercoledì 26 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con il Fossa

Ore 17:00 - Mafia Definitive Edition

Ore 19:00 - COD Black Ops Cold War Reveal

Ore 21:00 - A tu per tu con Renato Novara, voce di Tsubasa, Luffy ed Ezio Auditore

Giovedì 27 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Gab e Marco

Ore 15:00 - Fall Guys

Ore 18:00 - Gamescom Opening Night Live

Venerdì 28 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con il Fossa

Ore 13:00 - Control: AWE DLC

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Captain Tsubasa Rise of New Champions feat Cydonia

Ore 20:30 - Future Games Show LIVE

Sabato 29 agosto

Ore 15:00 - Da Definire

Ore 17:00 - SchiacchiSempre

Ore 21:30 - Rainbow Six Siege feat Kikachan

Domenica 30 agosto

Ore 15:00 - Da Definire

Ore 17:00 - Da Definire

Vi aspettiamo tutti i giorni in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, se non riuscite a seguirci live, vi ricordiamo che le trasmissioni più interessanti saranno disponibili anche sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Show potranno essere fruiti anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.