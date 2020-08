Questa settimana su Twitch: da Cyberpunk 2077 a Fall Guys e Fast & Furious

Prende il via una nuova settimana videoludica, che porta immancabilmente con sé una vasta selezione di appuntamenti in diretta con la Redazione di Everyeye!

Non mancheranno eventi particolarmente interessanti, con l'annuncio della trasmissione di un secondo Night City Wire dedicato a Cyberpunk 2077 da parte del team di CD Projekt RED. Presenti poi all'appello i consueti appuntamenti con il format Q&A, durante il quale la nostra Redazione risponderà con piacere alle vostre domande, spaziando tra una vasta selezione di argomenti e tematiche. Numerose infine le sessioni di gameplay in programma, con il nuovo arrivato nel catalogo PS Plus, Fall Guys: Ultimate Knockout, il survival horror Maid of Sker o il racing game dagli autori di Project Cars, Fast & Furious: Crossroads.



Di seguito, trovate la programmazione integrale della settimana:

Lunedì 10 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 13:00 - Maid of Sker

Ore 17:00 - Aspettando il Night City Wire

Ore 18:00 - Night City Wire: l'evento di Cyberpunk 2077 commentato in italiano

Martedì 11 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Fall Guys

Ore 19:00 - Speciale FIFA 21 feat Il Green

Ore 21:00 - Hyper Scape feat Kikachan87

Mercoledì 12 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Gabriele e Marco

Ore 15:00 - Fast & Furious Crossroads

Ore 17:00 - Skater XL

Ore 19:00 - Call of Duty Warzone feat. Il Green

Giovedì 13 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Ale

Ore 15:00 - A Total War Saga: Troy

Ore 17:00 - Control

Ore 21:00 - A tutto indie: Indivisible feat. Be_ Frankie

Venerdì 14 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Gabriele e Marco

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - UFC 4

Ore 20:00 - Livengers

Sabato 15 agosto

Ore 15:00 - GTA Online RolePlay

Ore 17:00 - SchiacciSempre

Ore 21:30 - Rainbow Six: Siege feat. Kikachan

Domenica 16 agosto

Ore 15:00 - Marvel's Avengers

Ore 17:00 - Star Citizen

Come sempre, l'appuntamento è sul Canale Twitch di Everyeye : vi rammentiamo inoltre che le repliche di alcune delle live saranno in seguito disponibili anche sul Canale YouTube di Everyeye on Demand