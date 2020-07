Questa settimana su Twitch: Genshin Impact, Mortal Shell, F1 2020

Come ogni lunedì è tempo di dare uno sguardo al calendario delle dirette del canale Twitch di Everyeye.it con tanti appuntamenti speciali in onda come sempre a cadenza quotidiana dalle prime ore del mattino e fino alla tarda serata.

Di seguito vi proponiamo il calendario dei prossimi sette giorni, soggetti a variazioni considerando come in questo periodo eventuali nuovi eventi e presentazioni vengano annunciate solitamente a poche ore dall'effettiva trasmissione. Nel caso, troverete il palinsesto aggiornato su Twitch e ovviamente su questa pagina.

Lunedì 6 luglio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con il Fossa

Ore 13:00 - Da Definire

Ore 15:00 - Genshin Impact Beta

Ore 17:00 - Super Smash Bros Ultimate feat SchiacciSempre

Ore 21:30 - Hyper Scape feat Kikachan87

Martedì 7 luglio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd

Ore 13:00 - Da Definire

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 18:00 - Nacon Connect

Ore 21:00 - Escape from Tarkov feat GiornoGaming

Mercoledì 8 luglio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con il Fossa

Ore 13:00 - Ninjala Community Event

Ore 15:00 - Mortal Shell Beta

Ore 17:00 - F1 2020 con Falconero

Ore 21:30 - Hyper Scape con Kikachan87

Giovedì 9 luglio

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Ale

Ore 13:00 - Gloomwood Demo

Ore 15:00 - Da Definire

Ore 17:00 - CrossCode

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Venerdì 10 luglio

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Todd

Ore 13:00 - Animal Crossing Ritorno a Gerundia

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Pokemon Spada e Scudo DLC con Cydonia

Ore 19:00 - Call of Duty Warzone feat Il Green

Ore 21:00 - A tutto indie: Salt & Sanctuary feat Be_Frankie

Sabato 11 luglio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con il Fossa

Ore 15:00 - GTA Online RolePlay

Ore 17:00 - Super Smash Bros. feat SchiacciSempre

Ore 20:00 - Conferenza Devolver Digital

Domenica 12 luglio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Everyeye

Ore 17:00 - Star Citizen

Ore 19:00 - Ubisoft Forward, l'evento commentato in italiano

Vi aspettiamo tutti i giorni in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, se non riuscite a seguirci live, vi ricordiamo che le trasmissioni più interessanti saranno disponibili anche sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Show potranno essere fruiti anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.