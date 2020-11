Questa settimana su Twitch: giochi Xbox Series X e maratona PS5!

Inizia una nuova settimana ed è tempo di dare uno sguardo al palinsesto del canale Twitch di Everyeye.it per i prossimi sette giorni, giornate intense aspettano gli spettatori con l'arrivo di live dedicate a Xbox Series X/S e PlayStation 5.

Si inizia oggi con Assassin's Creed Valhalla mentre il 10 novembre sarà la volta dei giochi third party per Xbox Series X, il giorno successivo invece mega maratona di PlayStation 5 dedicata ai giochi di lancio della console Sony. Previsti anche tanti appuntamenti con PS5 nel fine settimana.

Lunedì 9 novembre

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Il Fossa

Ore 15:00 - Assassin's Creed: Valhalla

Ore 17:00 - Ghostrunner

Ore 21:30 - Rainbow Six Siege feat. Kikachan87

Martedì 10 novembre

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Giochi third party su Xbox Series X (Gameplay)

Mercoledì 11 novembre

Ore 10:00 - Maratona PS5: Dashboard e Giochi di Lancio

Ore 21:00 - Destiny 2: Oltre la Luce feat Giorno Gaming

Giovedì 12 novembre

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Ale

Ore 13:00 - Demon's Souls (PS5)

Ore 18:00 - The Pathless (PS5)

Ore 21:00 - Destiny 2: Oltre la Luce feat Giorno Gaming

Venerdì 13 novembre

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con il Fossa

Ore 13:00 - Marvel's Spider-Man Miles Morales (PS5)

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Kingdom Hearts Melody of Memory feat Cydonia

Ore 21:30 - Virtual Monotagari feat Be_Frankie

Sabato 14 novembre

Ore 13:00 - PS5: Retrocompatibilità e PlayStation Plus Collection

Ore 17:00 - Tekken 7 feat. SchiacciSempre

Ore 21:30 - Rainbow Six Siege feat. Kikachan87

Domenica 15 novembre

Ore 13:00 - PS5: DualSense e Audio 3D nei giochi first e third party

Ore 17:00 - Star Citizen

Ore 21:30 - Microsoft Flight Simulator - Lezioni di volo con Everyeye feat. Loreska

Vi aspettiamo tutti i giorni in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it