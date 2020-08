Questa settimana su Twitch: da Horizon Zero Dawn su PC a Mafia e Fall Guys!

Anche la prima settimana di agosto, la Redazione di Everyeye vi invita a condividere la passione per l'universo videoludico in compagnia, grazie a un ricco palinsesto di dirette e appuntamenti!

Sul Canale Twitch di Everyeye, si alterneranno infatti un'ampia selezione di titoli, format e momenti di approfondimento. Tra i consueti Q&A, sessioni di gameplay ed eventi speciali, vi proponiamo dunque la programmazione prevista per i prossimi sette giorni.



Si spazia da intriganti novità, da Nioh 2: The Tengu's Discipline fino alla versione PC di Horizon: Zero Dawn, passando per Fall Guys: Ultimate Knockout. Prosegue poi il viaggio della Redazione in compagnia di titoli quali Hellpoint, souls-like dalle atmosfere sci-fi, Red Dead Online e Valorant. Spazio ovviamente anche per eventi speciali, tra i quali spicca il commento alla cerimonia di apertura della QuakeCon 2020.

Lunedì 3 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con il Fossa

Ore 15:00 - Nioh 2: The Tengu's Disciple

Ore 17:00 - Grounded

Ore 21:30 - Valorant feat Kikachan87

Martedì 4 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Hellpoint

Ore 19:00 - Speciale FIFA 21 feat Il Green

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Mercoledì 5 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 14:00 - Horizon Zero Dawn (PC)

Ore 16:30 - Samsung Unpacked

Giovedì 6 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Fossa

Ore 15:00 - Red Dead Online

Ore 17:00 - Fall Guys Community Event

Ore 19:00 - Call of Duty: Warzone feat Il Green

Ore 21:00 - Escape From tarkov feat Giorno Gaming

Venerdì 7 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Ale

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:30 - QuakeCon 2020: cerimonia di apertura commentata in italiano

Ore 20:00 - Livengers

Sabato 8 agosto

Ore 15:00 - GTA Online RolePlay

Ore 17:00 - SchiacciSempre

Ore 21:30 - Rainbow Six: Siege feat. Kikachan

Domenica 9 agosto

Ore 15:00 - Mafia

Ore 17:00 - Star Citizen

In chiusura, vi ricordiamo che il Canale YouTube di Everyeye On Demand accoglierà progressivamente le repliche di una selezione degli appuntamenti live in compagnia della nostra Redazione. Non ci resta dunque che augurarvi una buona settimana videoludica!