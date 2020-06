Questa settimana su Twitch: maratona PS5, The Last Of Us 2, Baldur's Gate 3

Anche questa settimana il calendario Everyeye Live è particolarmente ricco di appuntamenti, tra cui la maratona per il reveal dei giochi PS5 e uno speciale dedicato a The Last Of Us Parte 2, senza dimenticare l'appuntamento della serie Most Wanted dedicato a Baldur's Gate 3.

Di seguito vi proponiamo il calendario dei prossimi sette giorni, soggetti a variazioni considerando come in questo periodo eventuali nuovi eventi e presentazioni vengano annunciate solitamente a poche ore dall'effettiva trasmissione. Nel caso, troverete il palinsesto aggiornato su Twitch e ovviamente in questa pagina.

Lunedì 1 giugno

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con il Fossa

Ore 13:00 - Da Definire

Ore 15:00 - Speciale The Last of Us Parte II

Ore 17:00 - GTA Online

Ore 21:30 - COD Warzone feat Kikachan87

Martedì 2 giugno

Da Definire

Mercoledì 3 giugno

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con il Fossa

Ore 14:00 - Q&A Tech: Guida all'acquisto TV

Ore 15:00 - SnowRunner: Siberia

Ore 17:00 - Most Wanted Baldur's Gate 3

Ore 21:00 - Sea of Thieves

Giovedì 4 giugno

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Ale

Ore 14:00 - Speciale Tech: Specifiche tecniche di PS5

Ore 15:00 - Maratona Reveal Giochi PS5

Venerdì 5 giugno

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd

Ore 13:00 - Borderlands Legendary Collection per Nintendo Switch

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Appuntamento con Cydonia

Ore 21:00 - A Tutto Indie: The Swapper feat Be_Frankie

Sabato 6 giugno

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 17:00 - Mortal Kombat 11 Aftermath feat SchiacciSempre

Ore 21:30: Valorant feat Kikachan 87

Domenica 7 giugno

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Gabriele e Mottura

Ore 15:00 - Rocket League

Ore 17:00 - Star Citizen

