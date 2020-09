Questa settimana su Twitch: maratona Ubisoft Forward, COD Black Ops Cold War multiplayer

Come ogni lunedì è arrivato il momento di scoprire il palinsesto della settimana sul canale Twitch di Everyeye.it, il menu prevede la maratona Ubisoft Forward nella giornata di giovedì, il commento live al reveal multiplayer di Call of Duty Black Ops Cold War e gameplay delle uscite più calde del momento.

Di seguito vi proponiamo il calendario dei prossimi sette giorni, soggetti a variazioni considerando come in questo periodo eventuali nuovi eventi e presentazioni vengano annunciate solitamente a poche ore dall'effettiva trasmissione. Nel caso, troverete il palinsesto aggiornato su Twitch e ovviamente su questa pagina.

Lunedì 7 settembre

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con il Fossa

Ore 15:00 - Crash Bandicoot 4 It's About Time

Ore 17:00 - Kingdom of Amalur Re-Reckoning

Ore 21.30 - Hyper Scape feat Kikachan

Martedì 8 settembre

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Fall Guys

Ore 19:00 - Call of Duty: Warzone feat Il Green

Ore 21:00 - Marvel's Avengers

Mercoledì 9 settembre

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Ale

Ore 15:00 - The Last Campifire

Ore 18:00 - Call of Duty: Cold War Multiplayer: il reveal commentato in italiano

Ore 21:30 - Marvel's Avengers

Giovedì 10 settembre

Ore 10:30 - EveryDay: Colazione con il Fossa

Ore 15:00 -Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Ore 18:00 - Maratona Ubisoft Forward: pre-show con la redazione

Ore 21:00 - Ubisoft Forward: seguiamo l'evento in diretta

Venerdì 11 settembre

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Ale

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Le strategie Nintendo del 2020: Q&A feat. Cydonia

Ore 19:00 - Fall Guys feat Il Green

Ore 21:00 - A tutto Indie feat Be_Frankie

Sabato 12 settembre

Ore 15:00 - Iron Harvest

Ore 17:00 - Street Fighter V feat SchiacchiSempre

Ore 21:30 - Rainbow Six Siege feat Kikachan

Domenica 13 settembre

Ore 17:00 - Star Citizen

Ore 21:00 - Microsoft Flight Simulator - Lezioni di volo con LoreSka

Vi aspettiamo tutti i giorni in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, se non riuscite a seguirci live, vi ricordiamo che le trasmissioni più interessanti saranno disponibili anche sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Show potranno essere fruiti anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.