Questa settimana su Twitch: maratona Xbox Series X, Baldurs' Gate 3 e Crash Bandicoot 4

Il mese di ottobre si apre con una settimana di dirette ricchissime di eventi. In particolare, dopo avervene parlato approfonditamente nel suo provato di Xbox Series X, il nostro Francesco Fossetti non vede l'ora di presentarvi l'hardware next gen di MIcrosoft!

Ma la console non sarà l'unica protagonista di questi giorni autunnali. La Redazione di Everyeye è pronta a intrattenervi con la consueta dose di ricche dirette, tra il ritorno di Crash Bandicoot 4: It's About Time, sessioni di gameplay di Hades e gli appuntamenti fissi con i format del Q&A e "Colazione con". Di seguito, l'intero palinsesto settimanale del Canale Twitch di Everyeye:

Lunedì 5 ottobre

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 15:00 - Crash Bandicoot 4: It's About Time

Ore 18:00 - Maratona Hands-on Xbox Series X

Martedì 6 ottobre

Ore 10:00 - EveryDay: colazione Il Fossa

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Hades

Ore 18:00 - Da Definire

Ore 19:00 - FIFA 21 feat. Il Green

Ore 21.00 - Rainbow Six Siege feat. Kikachan

Mercoledì 7 ottobre

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 15:00 - Crash Bandicoot 4: It's About Time

Ore 17:00 - Baldur's Gate 3

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. GiornoGaming

Giovedì 8 ottobre

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Il Fossa

Ore 15:00 - Q&A POP

Ore 17:00 - Baldur's Gate 3

Ore 19:00 - FIFA 21 feat. Il Green

Ore 21:00 - Escape from Tarkov feat. GiornoGaming

Venerdì 9 ottobre

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Marco Mottura

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Cydonia

Ore 21:00 - Virtual Monogatari: Tenchu feat. Be_Frankie

Sabato 10 ottobre

Ore 17:00 - SchiacciSempre

Ore 21:30 - Rainbow Six Siege feat. Kikachan

Domenica 11 ottobre

Ore 17:00 - Star Citizen

Ore 21:00 - Microsoft Flight Simulator - Lezioni di volo con LoreSka

L'appuntamento, come sempre, è sul Canale Twitch di Everyeye !