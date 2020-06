Questa settimana su Twitch: Pokemon con Cydonia, The Last Of Us 2, Torchlight 3

Una nuova settimana è appena iniziata e come di consueto è tempo di dare uno sguardo alle dirette targate Everyeye.it in programma per i prossimi sette giorni, tra cui la mini maratona per l'evento EA Play e ovviamente ampio spazio dedicato a The Last Of Us 2 ed al primo DLC di Pokemon Spada e Scudo.

Di seguito vi proponiamo il calendario dei prossimi sette giorni, soggetti a variazioni considerando come in questo periodo eventuali nuovi eventi e presentazioni vengano annunciate solitamente a poche ore dall'effettiva trasmissione. Nel caso, troverete il palinsesto aggiornato su Twitch e ovviamente in questa pagina.

Lunedì 15 giugno

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 13:00 - Disintegration

Ore 15:30 - Pokémon Spada e Scudo DLC feat Cydonia

Ore 17:00 - The Last of Us Parte 2: Appuntamento Speciale con Salvatore Esposito

Ore 21:30 - Valorant feat Kikachan87

Martedì 16 giugno

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 13: Among Trees

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Upload VR Showcase

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. Giorno Gaming

Mercoledì 17 giugno

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 15:00 - Torchlight 3

Ore 17:00 - GTA Online

Ore 19:00 - Apex Legends feat Il Green

Ore 21:00 - Escape From Tarkov feat Giorno Gaming

Giovedì 18 giugno

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Todd

Ore 15:00 - In Sound Mind

Ore 17:00 - Mortal Kombat 11 Aftermath feat SchiacciSempre

Ore 19:00 - Baldur's Gate 3: evento commentato in italiano

Ore 20:00 - EA Play: mini maratona

Venerdì 19 giugno

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Ale

Ore 13:00 - West of Dead

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Pokémon Spada e Scudo DLC feat Cydonia

Ore 21:00 - A tutto indie: Dead Cells feat Be_Frankie

Sabato 20 giugno

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 15:00 - GTA V Roleplay

Ore 21:30 - Call of Duty: Warzone feat Kikachan 87

Domenica 21 giugno

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Gabriele e Mottura

Ore 15:00 - PES 2020: Euro 2020

Ore 17:00 - Star Citizen

Vi aspettiamo tutti i giorni in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, se non riuscite a seguirci live, vi ricordiamo che le trasmissioni più interessanti saranno disponibili anche sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Show potranno essere fruiti anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.