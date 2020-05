Questa settimana su Twitch: speciale Country Roads, Outriders, Xenoblade Chronicles

Inizia una nuova settimana e come di consueto vi proponiamo il palinsesto delle dirette in onda sul canale Twitch di Everyeye.it nei prossimi sette giorni. Oltre agli appuntamenti classici, spazio anche ad una diretta celebrativa per il primo anniversario di Country Roads e altre sorprese...

Continuano gli appuntamenti della serie Everyday, inoltre giovedì commenteremo lo showcase dedicato ad Outriders, spazio anche ad un Q&A su Xenoblade Chronicles Definitive Edition con Cydonia e tanti gameplay.

Lunedì 25 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 13:00 - Escape from Tarkov feat GiornoGaming

Ore 15:00 - Saints Row The Third Remastered

Ore 17:00 - Un anno di Country Roads

Ore 21:30 - Valorant feat Kikachan87

Martedì 26 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd

Ore 13:00 - Minecraft Dungeons

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Alien Isolation

Ore 19:00 - Apex Legends feat il Green

Ore 21:00 - Sea of Thieves feat Giorno Gaming

Mercoledì 27 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd

Ore 13:00 - SnowRunner: tutti in Siberia

Ore 15:00 - GTA Online

Ore 17:00 - Mortal Kombat 11 Aftermath feat SchiacciSempre

Ore 21:30 - Deep Rock Galactic

Giovedì 28 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 14:00 - Q&A Tech (focus sulle nuove GPU)

Ore 15:00 - Ovecooked 2

Ore 17:30 - Outriders Broadcast con Giorno e Fossa

Ore 19:00 - Call of Duty Warzone feat il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Venerdì 29 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 13:00 - Shantae and the Seven Sirens

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Xenoblade Chronicles Definitive Edition feat. Cydonia

Ore 21:00 - A tutto indie: Gris feat Be_Frankie

Sabato 30 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 17:00 - Da Definire

Ore 21:30: Rainbow Six Siege (Test Server) feat Kikachan 87

Domenica 31 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Gabriele e Mottura

Ore 15:00 - Rocket League

Ore 17:00 - Star Citizen

Vi aspettiamo tutti i giorni in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, se non riuscite a seguirci live, vi ricordiamo che le trasmissioni più interessanti saranno disponibili anche sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Showpotranno essere fruiti anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.