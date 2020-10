Questa settimana su Twitch: Watch Dogs Legion, Ghostrunner, Q&A POP

Quali sono le trasmissioni in programma su Twitch nei prossimi sette giorni? Vi proponiamo il calendario completo del nostro canale con show dedicati a Watch Dogs Legion, al nuovo DLC di Pokemon Spada e Scudo e Pikmin 3 Deluxe, oltre ai consueti appuntamenti con i Q&A di Everyeye.

Di seguito vi proponiamo il calendario dei prossimi sette giorni, soggetti a variazioni considerando come in questo periodo eventuali nuovi eventi e presentazioni vengano annunciate solitamente a poche ore dall'effettiva trasmissione. Nel caso, troverete il palinsesto aggiornato su Twitch e ovviamente su questa pagina.

Lunedì 26 ottobre

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Il Fossa

Ore 14.00 - Katana Zero

Ore 17:00 - Watch Dogs: Legion

Martedì 27 ottobre

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Mottura

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 18:30 - Pokemon: Le Terre Innevate della Corona DLC feat. Cydonia

Ore 20:00 - The Last Game Vol. 2 - Apertura prevendite

Mercoledì 28 ottobre

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Il Fossa

Ore 15:00 - Q&A Tech

Ore 17:00 - Ghostrunner

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. GiornoGaming

Giovedì 29 ottobre

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Ale

Ore 15:00 - Q&A POP

Ore 17:00 - The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Ore 21:00 - Escape from Tarkov feat. GiornoGaming

Venerdì 30 ottobre

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Il Fossa

Ore 17:00 - Pikmin 3 Deluxe

Ore 21:00 - Virtual Monogatari: Sekiro feat. Be_Frankie

Sabato 31 ottobre

Ore 15:00 - Da Definire

Ore 21:30 - Rainbow Six Siege feat. Kikachan87

Domenica 1 novembre

Ore 17:00 - Star Citizen

Ore 21:30 - Microsoft Flight Simulator: lezioni di volo con Loreska

Vi aspettiamo tutti i giorni in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, se non riuscite a seguirci live, vi ricordiamo che le trasmissioni più interessanti saranno disponibili anche sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Show potranno essere fruiti anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.