Seven Deadly Sins Knights of Britannia: nuovi screenshot per ambientazioni e personaggi

AllGamesDelta ha pubblicato una serie di nuovi screenshot di, videogioco basato sull'omonima serie manga/anime, in uscita all'inizio del 2018.

Le nuove immagini permettono di dare uno sguardo alle ambientazioni, ai personaggi e ai minigiochi di The Seven Deadly Sins Knights of Britannia. Il gioco si contraddistingue per uno stile visivo molto vicino a quello dell'anime, con una grafica in cel shading dai tratti marcati e dai colori vivaci.

The Seven Deadly Sins Knights of Britannia arriverà in Europa il 9 febbraio in esclusiva su PS4, oltre all'edizione standard nei negozi arriverà anche una speciale Collector's Edition che includerà il gioco, Una statuina di Meliodas della Banpresto alta 12 centimetri e un artwork realizzato dagli autori dell'anime.