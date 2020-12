Seven Enhanced Edition gratis su GOG: ecco come riscattarlo

Mancano ancora diversi giorni al Natale ma grazie ad un'iniziativa che coinvolge GOG e Humble Bundle è possibile ricevere un piccolo regalo anticipato: una copia DRM-free di Seven Enhanced Edition.

Per poter ottenere il gioco non dovete far altro che visitare la pagina legata alla promozione su Humble Bundle e cliccare sul pulsante verde con su scritto "Get the game": a questo punto vi verrà chiesto di accedere con il vostro profilo GOG (se non avete un account potete crearne uno in pochi passi), così che il gioco possa essere aggiunto alla vostra libreria digitale ed essere scaricato direttamente dal sito o tramite il client GOG Galaxy.

Ecco di seguito i requisiti di sistema del gioco:

Minimi

Sistema operativo: Microsoft Windows 8.1/10 (64-bit)

Processore: Intel Core i5-2400, AMD FX-8320

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Archiviazione: 10 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Microsoft Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel i7-2600K, AMD FX-8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 970 4GB, AMD Radeon R9 290 4GB

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Archiviazione: 10 GB di spazio disponibile

Vi ricordiamo che l'account GOG vi tornerà utile anche per riscattare i DLC gratuiti di Cyberpunk 2077 su tutte le piattaforme.