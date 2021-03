Severed Steel: bullet time e acrobazie nel nuovo FPS per PC, Xbox One e PS4

Sulle pagine del blog ufficiale PlayStation è arrivato l'annuncio di Severed Steel, un interessante sparatutto in prima persona che vuole conquistare quella fetta di pubblico che ama alla follia l'azione frenetica.

Severed Steel fa dell'utilizzo del bullet time e della possibilità di effettuare delle acrobazie i propri punti di forza. Come possiamo vedere nei filmati di gameplay che hanno accompagnato l'annuncio, il protagonista è dotato di grande agilità e con le sue bocche da fuoco (e l'enorme cannone montato sul braccio sinistro) può distruggere buona parte dei fondali, i quali sono interamente formati da voxel. Steel, il protagonista, ha perso la sua mano sinistra in un incidente e ciò ha delle conseguenze anche in termini di gameplay: in questo FPS non vi è infatti la possibilità di ricaricare l'arma e, in maniera simile a quanto visto in Hotline Miami, dovremo liberarci di fucili e pistole una volta esaurito il loro caricatore e andare in cerca di un nuovo oggetto con il quale affrontare gli avversari.

Al momento non si conosce la data d'uscita ufficiale, ma sappiamo che Severed Steel arriverà nel corso dell'estate su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam (piattaforma sulla quale è già stata aperta una pagina ufficiale).