Severed Steel ha una data di lancio, annunciate le versioni PS5 e Xbox Series X|S

Dopo essersi mostrato in gran forma nel corso dell'E3 2021 con un frenetico trailer, Severed Steel riceve finalmente una data di lancio ufficiale. Lo shooter uscirà innanzitutto su PC, ed in seguito approderà anche sulle varie home console.

Severed Steel sarà disponibile su PC via Steam, Epic Games Store e gli altri store di riferimento a partire dal 17 settembre, come confermato dal publisher Digerati e dallo sviluppatore Greylock Studio. È stato inoltre confermato l'arrivo delle versioni next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, che andranno così ad affiancarsi alle già note edizioni per PS4 e Xbox One in arrivo entro la fine del 2021.



"Severed Steel è uno sparatutto in prima persona single player caratterizzato da un fluido sistema di acrobazie, ambienti voxel distruttibili, bullet time e un protagonista unico con un braccio solo. Sei tu, il tuo dito sul grilletto e uno stivale con la punta d'acciaio contro una superstruttura piena di cattivi. Concatena corse sui muri, tuffi, capriole e scivolate per abbattere i nemici fino all'ultimo".



Se siete curiosi di provare con mano il titolo, potreste prendere in considerazione l'idea di scaricare la demo gratuita disponibile su Steam, in cui troverete un livello di campagna aggiuntivo, meccaniche di movimento ottimizzate e vari cambiamenti basati sul feedback dei giocatori a seguito di una beta chiusa. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Severed Steel.