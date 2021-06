Severed Steel: nuovo trailer per l'FPS a base di voxel e bullet time

Tra i numerosi trailer mostrati nel corso del Future Games Show, uno degli ultimi eventi di questo E3 2021, di questa sera troviamo anche quello di Severed Steel, sparatutto in prima persona annunciato qualche settimana fa.

Il nuovo trailer di Severed Steel consiste in una rapida carrellata di sequenze ad alto tasso d'azione che mettono in evidenza la freneticità di questo shooter con visuale in soggettiva a base di voxel che fa dell'utilizzo del bullet time uno dei suoi punti di forza. Come possiamo vedere nel filmato, il protagonista non può solo utilizzare armi da fuoco, le quali non possono essere ricaricate (il personaggio controllato dal giocatore ha una sola mano e deve quindi cambiare continuamente l'arma utilizzata), ma dispone anche di un cannone montato al posto della mano sinistra che gli consente di fare a pezzi lo scenario e creare passaggi.

Anche questa volta gli sviluppatori non hanno fornito una data d'uscita definitiva e la parte finale del trailer ci ricorda che il gioco arriverà presto. Prima di lasciarvi al nuovo filmato di gameplay, vi ricordiamo che il trailer d'annuncio di Severed Steel confermava che il titolo avrebbe fatto il suo debutto nel corso dell'estate 2021 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Steam).