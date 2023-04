Sex Stranding è la parodia erotica di Death Stranding, a sorpresa in vendita su Steam

Su Steam è stata da poco pubblicata una parodia erotica di Death Stranding di Hideo Kojima: il gioco si chiama Sex Stranding e omaggia l'opera del producer giapponese sin dal titolo, finendo per ricalcare in chiave ironica le meccaniche di uno dei giochi più divisivi degli ultimi anni.

Ma qual è lo scopo di Sex Stranding? Nei panni di un corriere il giocatore dovrà muoversi in un mondo deserto (o quasi) con l'obiettivo di creare connessioni... particolari. Sex Stranding presenta fasi shooter ed esplorative, con pacchi da trasportare (proprio come in Death Stranding) e nemici da eliminare, ma in realtà il gameplay è solo un pretesto per mostrare varie parti del corpo dei personaggi.

Sex Stranding viene venduto a meno di 4 euro/dollari (ed è anche scontato dl 18% nel momento in cui scriviamo), un prezzo che rispecchia i valori produttivi minimi, con meccaniche di gioco legnose e asset grafici riciclati o provenienti da pacchetti stock con immagini e grafiche generiche.

Non possiamo linkare la pagina Steam o mostrarvi foto e video di Sex Stranding, si tratta di materiale troppo spinto, ma non sarà un problema trovare il gioco su Steam. Certo, vi consigliamo di non acquistarlo dal momento che esistono modi infinitamente migliori di spendere quattro euro sul marketplace di Valve.