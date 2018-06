Sezione 'Best of PS3' avvistata sul PS Store di PS4: retrocompatibilità in arrivo?

Alcuni utenti hanno visualizzato una sezione "Best of PS3" sul PlayStation Store di PS4, senza riuscire però ad accedervi. Si tratta di un semplice glitch o di un indizio sul possibile arrivo della retrocompatibilità?

Come potete leggere nel tweet riportato in basso e nei commenti sottostanti, diversi giocatori PS4 hanno visualizzato la voce "Best of PS3" sul PlayStation Store americano, senza però riuscire ad accedervi. Potrebbe trattarsi di una semplice sovrapposizione degli Store PS3 e PS4, o forse di una nuova sezione che verrà aggiunta effettivamente in futuro. In quest'ultimo caso sorge spontanea una domanda: per "Best of PS3" si intendono i migliori giochi PS3 rimasterizzati per PS4, o letteralmente i titoli della scorsa generazione resi disponibili tramite la retrocompatibilità?

A tal proposito, segnaliamo che a marzo è stato depositato un nuovo brevetto sulla retrocompatibilità da Sony Interactive Entertainment, senza però specificare il suo campo di applicazione (che a ben vedere potrebbe essere anche la riproduzione dei giochi PS4 su PS5). Conosceremo eventuali dettagli in merito all'E3 2018? Intanto ricordiamo che la PlayStation Conference di Los Angeles verrà ospitata alle 03:00 italiane del 12 giugno, con tutte le attenzioni di Sony concentrate sui giochi e le esclusive first party.



Vi farebbe piacere se venisse confermata a sorpresa la retrocompatibilità con i titoli PS3? Oppure lo ritenete poco probabile? Fatecelo sapere nei commenti.