Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 8: come completarle tutte

Le nuove Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 8 sono finalmente disponibili per tutti i giocatori. Se avete bisogno di aiuto per portarle a termine, a fondo pagina potete consultare una mappa che vi spiega come completarle tutte.

Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Fase 1: Atterra a Pinnacoli Pendenti

Usa un Palleggio in partite diverse (0/5)

Ottieni un'eliminazione con un'arma con mirino e un'arma con silenziatore

Pass Battaglia

Lanciati attraverso le strutture con un Cannone pirata (0/25)

Cerca il tesoro sepolto (0/2)

Elimina gli avversari a Borgallegro o a Parco Pacifico (0/3)

Fase 1: Sopravvivi a 60 avversari in una partita singola (0/60)

Come potete vedere a fondo pagina, la mappa in questione mostra tutte le location dell'isola in cui è possibile completare le Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 8. Nella fattispecie possiamo vedere le posizioni delle Girosfere, utili per completare la sfida Usa un Palleggio in partite diverse, così come i vari luoghi indicati in cui bisogna atterrare per portare a termine la sfida a fasi Atterra a Pinnacoli Pendenti.

Una volta che sarete riusciti a completare tutte le sfide elencate sopra, sarete finalmente in grado di raccogliere lo Stendardo della Settimana 4. Lo trovate poco a est del vulcano, appeso su una piccola torre.