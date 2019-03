Sfide a fasi Settimana 4 di Fortnite: Sopravvivi a 60 avversari in una partita

Tra le sfide a fasi della Settimana 4 di Fortnite Stagione 8 ce n'è una che richiede di sopravvivere ad almeno 60 avversari in una partita. In questa mini-guida vi spiegheremo come portare a termine tutti gli step richiesti.

Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Fase 1: Atterra a Pinnacoli Pendenti

Usa un Palleggio in partite diverse (0/5)

Ottieni un'eliminazione con un'arma con mirino e un'arma con silenziatore

Pass Battaglia

Lanciati attraverso le strutture con un Cannone pirata (0/25)

Cerca il tesoro sepolto (0/2)

Elimina gli avversari a Borgallegro o a Parco Pacifico (0/3)

Fase 1: Sopravvivi a 60 avversari in una partita singola (0/60)

Per portare a termine questa sfida a fasi dovrete completare i tre step di cui è composta:

Fase 1 : Sopravvivi a 60 avversari in una partita singola

: Sopravvivi a 60 avversari in una partita singola Fase 2 : Sopravvivi a 70 avversari in una partita singola

: Sopravvivi a 70 avversari in una partita singola Fase 3: Sopravvivi a 80 avversari in una partita singola

Tutto quello che dovete fare per completare questa sfida a fasi, dunque, è sopravvivere a 80 avversari in una partita singola di Fortnite Battaglia Reale, classificandovi tra i primi 20 giocatori del match. Riuscire nell'impresa non sarà molto semplice, ma per aumentare le vostre probabilità di vittoria potreste contare sull'aiuto dei vostri amici nella modalità a squadre. Vi consigliamo inoltre di mantenere un approccio cauto, e di non buttarvi troppo facilmente nella mischia durante i combattimenti.

