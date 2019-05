Sfide Fortnite x Jordan: trova Jonesy dietro un canestro

Continuano le sfide dell'evento Fai Centro in Centro di Fortnite dedicato al basket, realizzato in collaborazione con il brand Jordan. In questa guida vi sveliamo come completare con successo la missione Trova Jonesy nascosto dietro un canestro.

Completando la Sfida Fai Centro in Centro Trova Jonesy nascosto dietro un canestro riceverete un dorso decorativo per lo skateboard, portare a termine l'obiettivo non è semplice, fortunatamente il video pubblicato qui sopra è piuttosto esplicativo: una volta entrati in partita vi basterà recarvi poco prima del tratto finale e svoltare a sinistra in un vicolo, in fondo alla strada troverete la sagoma di Jonesy ben nascosta dietro un canestro, nei pressi di una recinzione.

Ricordiamo che sono ora disponibili anche tutte le Sfide della Settimana 3 di Fortnite 9 tra cui Cerca dei forzieri a Picco Polare o Rifugio Ritirato, Infliggi un danno a un avversario entro dieci secondi dopo aver utilizzato un'Onda d'Urto, Lancia il frisbee giocattolo e prendilo prima che atterri, Eliminazioni con armi esplosive e Infliggi danni agli avversari con armi diverse in una partita singola.