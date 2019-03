Le Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 8 svelate da un leak

Tra una partita e l'altra alla MAT The Floor is Lava, alcuni appassionati di Fortnite Battaglia Reale con il pallino per il datamining si rituffano tra le righe di codice del kolossal di Epic e scoprono la lista delle attività da svolgere con le prossime Sfide della Settimana.

In maniera analoga alla modalità a tempo Il Pavimento è Lava, anche le Sfide della Settimana 5 della Stagione 8 di Fortnite saranno a tema "pirati contro ninja" e coinvolgeranno gli utenti in una serie di obiettivi che ci spingeranno a esplorare quasi ogni quadrante dell'isola del battle royale. A voler dar retta ai dataminer, quindi, eccovi la lista delle prossime attività ingame:

Sfide Gratuite

Infliggi 200 punti danno agli avversari utilizzando le armi munite di mirino

Cerca 7 forzieri a Condotti Confusi o Palmeto Paradisiaco

Effettua un giro completo sul tracciato di Borgo Allegro

Sfide del Pass Battaglia

Compi 15 rimbalzi con un singolo lancio della Palla Rimbalzante

Fase 1: Acquisisci 50 punti scudo dai Funghi

Fase 2: Ottieni 100 punti scudo dalle Pozioni scudo piccole

Fase 3: Ricevi 100 punti scudo dalle Pozioni scudo

Utilizza un Condotto Vulcanico, una Zipline e un Veicolo qualsiasi durante una partita

Abbatti un totale di tre avversari all'interno degli Accampamenti dei Pirati

Le Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 8 saranno disponibili entro le ore 15:30 di oggi, 28 marzo, e dovrebbero rimanere attive fino alla medesima ora di giovedì 4 aprile tanto su PC quanto su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e sistemi mobile iOS e Android. Su queste pagine trovate inoltre un riassunto delle novità di gioco che hanno accompagnato l'aggiornamento 8.20 di Fortnite.