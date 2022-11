Si sfiora l'incendio nel video del fallimentare cosplay di un eroe di DOTA 2

Siamo ormai abituati ad osservare sui social i set fotografici di cosplayer professionisti che indossano abiti perfetti, talvolta addirittura con modifiche estetiche che rendono ancora più belli i personaggi ai quali sono ispirati. Non sempre tutto va come dovrebbe però e, come nel caso di questo streamer russo, il cosplay diventa pericoloso.

Lo streamer Twitch conosciuto con il nome rostislav_999 ha infatti deciso di realizzare una sorta di cosplay parziale (non indossava infatti alcun costume) di uno specifico eroe di DOTA 2, il popolare free to play di Valve. Il personaggio in questione, Ember Spirit, è un guerriero legato all'elemento fuoco e impugna in combattimento un paio di lame ricoperte dalle fiamme. Ed è proprio l'arma dell'eroe che il cosplayer ha voluto replicare: dopo aver indossato due guanti, probabilmente di lana e sporchi di materiale incendiabile, il giovane ha appiccato il fuoco con un accendino agli indumenti per le mani provando senza successo ad impugnare le due spade di plastica. Fortunatamente, dal video sembrerebbe che non sia accaduto nulla di grave, sebbene l'atteggiamento dello streamer potesse avere gravi conseguenze visto il coinvolgimento delle fiamme nella sua bravata.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa qualcuno ha donato oltre 800 dollari a xQc solamente per poterlo offendere.