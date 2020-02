Sfrutta un errore di GameStop e guadagna una Xbox One X e circa 800 dollari

Che il futuro del gaming siano le vendite digitali, ce lo aspettiamo un po' tutti, ma va detto che le copie fisiche dei giochi consentono ancora qualche vantaggio, come la possibilità di poterle rivendere in seguito, tramite ad esempio aziende come GameStop.

Spesso si discute delle politiche dei prezzi dell'azienda, che offre l'usato talvolta ad un costo che molti ritengono eccessivo, ma c'è anche chi è riuscito a sfruttare un piccolo errore di GameStop a proprio vantaggio, sebbene non troppo onestamente.

La storia è stata raccontata da un utente di Twitter, che ha detto di aver acquistato nove console Xbox One X da un GameStop che stava svendendo i propri prodotti perché avrebbe chiuso di lì a breve. Ciascuna console è stata dunque pagata 199 dollari, e rivenduta a 275 ad un altro GameStop.

Questo scherzetto ha fatto guadagnare all'acquirente una Xbox One X tenuta per sé, ed un totale di 796 dollari in buoni sconto. Non pensate però di andare a fiondarvi in qualche GameStop sperando nell'affarone dopo aver letto questa news.

L'azienda infatti ha deciso di prendere provvedimenti dopo essersi accorta del misfatto, e naturalmente farà tutto il possibile per evitare che si ripetano eventi del genere, come ad esempio mettere il venditore in una lista di clienti "sospetti", vietandogli di effettuare scambi nei propri negozi. Insomma, rischiate solo di trovarvi con nove console sul groppone.

Se invece aveste intenzione di approfittare regolarmente di alcuni sconti della catena, su Everyeye.it trovate le offerte GameStop di Febbraio.