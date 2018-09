SFV: la finalissima della Capcom Cup sarà a Las Vegas, ecco le date e il prize pool

Capcom organizzerà la finalissima della Capcom Cup di Street Fighter V: Arcade Edition presso l'Esports Arena di Las Vegas all'interno del Luxor Hotel & Casino dal 14 al 16 dicembre.

Questa è la prima volta che le finali della Capcom Cup si svolgeranno fuori dalla Sony PlayStation Experience dal 2015.

La Capcom Cup avrà un montepremi da $ 250.000, che crescerà in base alla percentuale di vendita del contenuto DLC scaricabile Capcom Pro Tour. Dopo la dichiarazione di Kenzo Tsujimoto, CEO di Capcom, secondo cui il 2018 sarebbe stato per la compagnia l'"Esports Year One", Capcom ha apportato una serie di modifiche per attirare i potenziali sponsor e rafforzare la sua posizione, soprattutto in madrepatria.

Prima dell'inizio del Capcom Pro Tour di quest'anno, Capcom ha annunciato che avrebbe trasmesso eventi su Youtube e Facebook, oltre a Twitch. La mancanza di PlayStation come title sponsor quest'anno è una notevole perdita per la tradizionale lista di sponsor della Capcom Cup, che potrebbe spiegare il passaggio a Esports Arena Las Vegas per la Capcom Cup.

Il Capcom Pro Tour, comunque, gode di ottima salute, nonostante si sia allontanato dall'esclusività con Twitch. Street Fighter V può ancora contare su un numero molto elevato di spettatori. Tra l'altro, l'inclusione all'Evo 2018 ha fatto registrare i numeri più alti dell'anno.

Anche il canale ufficiale di Capcom Pro Tour ha registrato un totale di 1,1 milioni di ore di visualizzazione durante il weekend di Evo.