SFV: 'Infiltration' si ritira dalle competizioni dopo le accuse di violenza

L'ex campione EVO Lee "Infiltration" Seon-wooPanda Global in seguito alla conclusione di un'indagine riguardante alcune accuse mosse proprio al pro di Street Fighter.

Le accuse a Infiltration riguarderebbero atti di violenza domestica perpetrati in patria, la Corea del Sud. L'organizzazione nota per il forte impatto che ha all'interno della comunità dei giochi di combattimento ha ingaggiato avvocati e diversi altri consulenti legali per rivedere i documenti forniti.

Questi documenti includerebbero registrazioni audio, registrazioni giudiziarie e una cronologia degli eventi documentata. Attraverso l'indagine si sono scoperti dei litigi tra Infiltration e la sua ex moglie che hanno comportato multe e cause legali tra i due. Dopo che l'incidente è stato scoperto, PG ha interrotto la sua sponsorizzazione.

Infiltration ha anche annunciato che si ritirerà dal Capcom Pro Tour in accordo con i termini stabiliti da Capcom attraverso la loro dichiarazione ufficiale. Infiltration non sarà in competizione in nessun evento del 2018, comprese le Capcom Cup Finals, e tutta la stagione 2019 del Capcom Pro Tour.

Poiché questo è stato il suo primo reato, gli sarà permesso di entrare in eventi CPT dopo aver scontato la squalifica. Una seconda infrazione invece porterebbe la sua punizione a un ban a vita di partecipare a tutti i futuri eventi del Capcom Pro Tour.

Infiltration ha provato a dare una spiegazione su Twitter: "Voglio spiegare che non ho assalito mia moglie e sono innocente, ma ho preso questa decisione da solo perché non potevo fare più danni alla mia squadra e alla community dei giochi di combattimento", ha detto Infiltration. "Ecco perché ho deciso di ritirarmi per il periodo delle Capcom Pro Tour 2018 e 2019". L'evento più recente di Infiltration è stato l'EVO 2018, e sembra che sarà il suo ultimo torneo per un po' di tempo.