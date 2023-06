Uno sguardo carico d'intensità tra Jett e Viper in un cosplay di Valorant

In data odierna Riot Games lancia l'Episodio 7 di Valorant, un aggiornamento che rivoluziona il sistema di progressione con l'abbandono dei contratti per gli Agenti e con la rielaborazione delle missioni giornaliere. Mentre la community di giocatori dello shooter si gode tali novità, sono le cosplayer Anniek & Cenny ad attirare l'attenzione.

L'Atto 1 dell'Episodio 7 introduce i Deathmatch a squadre in Valorant. Gli utenti avranno modo di sfidarsi in una inedita modalità 5 contro 5 con respawn quasi immediati e nella cornice di tre ambientazioni diverse. Cento uccisioni sono il target che ogni squadra deve raggiungere per ambire alla vittoria.

A ogni modo, il corposo aggiornamento dello shooter online di Riot Games lascia spazio a questo cosplay di Viper e Jett da Valorant. La Stratega Viper, la scienziata americana che attraverso i suoi dispositivi chimici velenosi controlla il campo di battaglia offuscando la squadra nemica, è interpretata da Cenny. L'assassina Jett, il cui stile di combattimento rapido e sfuggente le permette di aggirare il pericolo ed eliminare i nemici senza che essi se ne rendano conto, è invece interpretata da Aniki. In questa interpretazione di coppia della coppia di artisti che assieme prende il nome di Ceniki ammiriamo lo sguardo carico d'intensità che le due Agenti di Valorant, che quasi si sfiorano in un bacio, si scambiano.