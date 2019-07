Uno sguardo al multiplayer di Call of Duty Modern Warfare nel nuovo teaser

Non manca molto al reveal completo del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare, e Activision e Infinity Ward continuano a tenere alta l'attenzione dei fan, diffondendo un nuovo teaser trailer sulle infiltrazioni tattiche, che mostra l'arrivo e lo sbarco nella mappa attualmente nota come Gun Runner.

Si tratta giusto di una piccola prima occhiata, visto che come detto manca poco prima che il 1 Agosto vengano tolti i veli alla modalità multigiocatore, ma farà sicuramente piacere a coloro che attendono il gioco con trepidazione.

Call of Duty Modern Warfare sembra poter dire la sua in un mercato più che affollato, grazie all'introduzione di meccaniche shooting più realistiche e a una solida modalità single player che promette grandi miglioramenti a livello visivo e il supporto al ray-tracing su PC.

Per saperne di più potete sicuramente dare un'occhiata alla nostra video anteprima di Call of Duty Modern Warfare, in cui abbiamo provato gli scontri multigiocatore 2 vs 2. Proprio il multiplayer sarà una delle modalità più corpose del gioco e Infinity Ward ha promesso che le mappe di Call of Duty Modern Warfare saranno ben strutturate.

Per il momento non ci resta che attendere il 1 Agosto per il reveal, mentre il gioco completo sarà disponibile a partire dal 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.