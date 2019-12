Primo sguardo semi-ufficiale alla mappa di Cyberpunk 2077

Continuano ad arrivare novità su Cyberpunk 2077, e visto il numero di persone che aspettano trepidanti la nuova fatica degli autori di The Witcher, ogni informazione anche piccola fa irrimediabilmente innalzare l'hype nei confronti del gioco.

Nello specifico stavolta si tratta della mappa di Cyberpunk 2077, che potrebbe essere stata svelata dall'artbook originale del gioco, che è appena stato reso disponibile per il pre-order su Amazon, e comprende tra le altre cose anche alcuni graffiti, adesivi e un poster di Johnny Silverhand.

Quello che ci interessa però, è che nel libro è presente appunto anche la mappa di Night City, che è anche visibile nell'immagine di anteprima, che potete vedere in calce alla news. Sembra una struttura effettivamente più piccola di quella di The Witcher 3, ma potrebbe essere più concentrata, più densa, e anche più piena di cose da fae. Non dimentichiamoc infatti che molti edifici saranno accessibili, e ci saranno tantissimi personaggi secondari con cui parlare per ampliare la storia del gioco.

Inoltre l'immagine è anche tagliata in cima, per cui non è del tutto chiaro dove finisca effettivamente il mondo di gioco. Si tratta comunque di paragoni, come quello con The Witcher 3, che sono puramente indicativi, dato che ovviamente stiamo parlando di titoli davvero molto diversi tra loro. Che ne pensate di questo primo sguardo alla mappa?

Il nuovo gioco di CD Projekt RED sarà disponibile a partire dal 16 Aprile 2020 su PC, PS4 e Xbox One. Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra anteprima di Cyberpunk 2077.