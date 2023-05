Lo sguardo di sfida di Tifa in un cosplay di Final Fantasy 7

Mentre tutti i riflettori sono puntati sull'ormai imminente uscita di Final Fantasy 16, la cosplayer Jacky si divide tra passato e futuro della serie. L'artista porta infatti gli appassionati a rivivere le atmosfere di Final Fantasy 7, il capitolo più amato della saga di JRPG di Square Enix che presto tornerà con la parte due del progetto remake.

Square Enix festeggia il grande successo di Final Fantasy Pixel Remaster, la collezione dei primi sei capitoli della saga riproposti in versione fedele all'originale con grafica in pixel art, e si prepara al debutto di Final Fantasy 16. Gli appassionati non si dimenticano tuttavia che la software house nipponica ha in cantiere anche un altro, importante progetto.

Final Fantasy 7 Rebirth sembra essere sparito nel nulla, con Square Enix che pare abbia rivisto i propri piani commerciali, ma la community di appassionati è già pronta a fare ritorno nel settore 7 della città industriale di Midgar.

In Final Fantasy 7 Rebirth i giocatori proseguiranno l'avventura cominciata nel remake datato 2020 in cui il mercenario della Avalanche Cloud Strife si è opposto alla compagnia Shinra e al diabolico leggendario ex SOLDIER Sephiroth.

In questo cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 l'avventura ricomincia in anteprima. L'amica d'infanzia del protagonista, nonché grande eroina e volto femminile del capitolo assieme ad Aerith, lancia un'occhiata di sfida in cerca di vendetta per gli eventi avvenuti a Nibelheim.