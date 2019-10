Uno sguardo alla Switch a tema Pokémon Spada e Scudo nell'unboxing della console

Come ricorderete, quest'estate era stata annunciata una speciale versione di Nintendo Switch dedicata a Pokémon Spada e Scudo. Mentre mancano ormai poco più di due settimane all'uscita ufficiale del gioco, è finalmente ora di darle uno sguardo più approfondito, dato che è arrivato il primo video dell'unboxing della console.

Come si può vedere dalle immagini circolate in rete fin dai tempi dell'annuncio, la speciale Switch si presenta di colore grigio, ed ha raffigurati sul retro Zacian e Zamazenta, i due Pokémon Leggendari del gioco.

Trattandosi di una Nintendo Switch Lite, i due Joy-Con sono naturalmente integrati nella scocca e non sono staccabili per utilizzarli singolarmente, ma presentano una particolarità: la levetta analogica e i tasti sono colorati: a sinistra sono di color ciano e a destra magenta, per richiamare proprio i due Pokémon di cui sopra.

Per il resto ovviamente stiamo parlando di una versione Lite della console, per cui ha tutte le caratteristiche del nuovo modello di Nintendo Switch in vendita da ottobre: più leggera, dimensioni ridotte e batteria di più lunga durata, perlomeno rispetto alla primissima versione della console ibrida della Grande N.

Che ne pensate del look della console? Vi attira?

La nuova avventura dei Pokémon sarà disponibile dal 15 novembre: nell'attesa, date un'occhiata alla nostra anteprima di Pokémon Spada e Scudo.